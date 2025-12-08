إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية وحلفائها بمركز التنسيق الخاص بغزة

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية وحلفائها بمركز التنسيق المدني العسكري الخاص بغزة الواقع جنوب البلاد، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الخلافات حول التسجيلات العلنية والسرية للاجتماعات والمناقشات.

وبحسب الصحيفة البريطانية، دفع حجم جمع المعلومات الاستخباراتية في مركز التنسيق بغزة، قائد القاعدة الأمريكية الفريق أول باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي لعقد اجتماع معه وإبلاغه بضرورة وقف التسجيلات.

وأعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم بشأن تسجيل إسرائيل لما يحدث داخل المركز. وطُلب من بعضهم تجنب مشاركة معلومات حساسة خشية جمعها واستغلالها.

ورفض الجيش الأمريكي التعليق عند سؤاله عن أنشطة المراقبة الإسرائيلية. كما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على طلب فرانك بوقف التسجيل، مشيرًا إلى أن المحادثات داخل مركز التنسيق العسكري «غير سرية».

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه «يعمل على توثيق وتلخيص الاجتماعات التي يحضرها من خلال البروتوكولات، كما تفعل أي منظمة مهنية من هذا النوع بطريقة شفافة ومتفق عليها».

ووصف المتداول بشأن جمع الجيش معلومات استخباراتية عن شركائه في اجتماعات المركز بشكل نشط بأنه «ادعاء سخيف».

وتأسس مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)، وهو المركز الرئيسي لتنسيق المساعدات المقدمة لقطاع غزة، في 17 أكتوبر الماضي، بعد خمسة أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة بشكل دائم.

وبدأ المركز عمله بكامل طاقته بعد أسبوع واحد في 24 أكتوبر، مع وصول الموظفين الدوليين إلى مقره في مدينة كريات جات، إسرائيل.

ويتبع مركز التنسيق المدني العسكري بشكل مباشر للقيادة المركزية الأمريكية، وقد عُينت شخصيات عدة لقيادته ومتابعة سير عمله.

ويقود الجانب العسكري للمركز الجنرال باتريك فرانك، قائد الجيش الأمريكي المركزي.

وفي 24 أكتوبر 2025، قررت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجين، قائدا مدنيا لمركز التنسيق المدني العسكري.