الإثنين 8 ديسمبر 2025 12:46 م القاهرة
صحة غزة: الاحتلال اعتقل 362 من الكوادر الصحية منذ 7 أكتوبر 2023


نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 12:36 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 12:36 م

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأشد العبارات، اعتقال الاحتلال المسعف مخلص محمد خفاجة، الذي جرى اختطافه قبل أسابيع أثناء قيامه بواجبه الإنساني، قائلة إنه يعد اعتداءً صارخاً على الطواقم الطبية وحرمة العمل الإنساني.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، أن «هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، ضمن سياسته الممنهجة في استهداف الكوادر الصحية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة».

وأشارت إلى تعرض 362 من الكوادر الصحية للاعتقال، فيما لايزال عدد كبير منهم مغيبين قسرًا في ظروف اعتقال صعبة، ومحرومين من حقوقهم القانونية.

وطالبت المؤسسات الإنسانية والحقوقية كافة بممارسة نفوذها القانوني، والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى من الطواقم الصحية.

واعترف الاحتلال باختطاف الممرض مخلص خفاجة، بعد اختفائه لأسابيع. وتلقت العائلة إخطارًا من أحد المحامين بوجود الممرض خفاجة داخل سجون الاحتلال.

واختفت آثار الممرض في التاسع عشر من الشهر الماضي، حين كان عائدا من عمله في مستشفى الأقصى بدير البلح.

