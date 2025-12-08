رئيس وزراء كمبوديا يدعو للوحدة وسط تصاعد التوتر مع تايلاند

كتب رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت عبر تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن مهام حكومته العاجلة هي حماية الشعب وسيادة البلاد.

وقال: "أطالب جميع الوزارات والمؤسسات والسلطات على جميع المستويات وجميع أفرع القوات المسلحة وجميع المواطنين الكمبوديين بالوحدة خلف قضية الأمة والوطن في هذا الوقت الصعب".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا، أن الجيش التايلاندي هاجم القوات الكمبودية أولا اليوم الاثنين، مضيفة أن كمبوديا لم ترد خلال الهجمات الأولية.

وأضافت، "تحث كمبوديا تايلاند على الوقف الفوري للأنشطة العدائية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال وزير الاعلام الكمبودي فيكترا، إن إطلاق النار من جانب القوات التايلاندية أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين.

وشنت تايلاند اليوم الاثنين غارات جوية على طول الحدود المتنازع عليها مع كمبوديا حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالبدء بالهجوم.

وتتصاعد التوترات منذ أن وقعت الجارتان في جنوب شرق آسيا اتفاق هدنة في أكتوبر بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أدت نزاعاتهما الإقليمية إلى خمسة أيام من القتال في يوليو أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين.

وأشار المتحدث باسم الجيش التايلاندي الميجور جنرال وينثاي سوفاري، إلى أن القوات الكمبودية أطلقت النار أولا على الأراضي التايلاندية في مناطق متعددة. وقال إن جنديا تايلانديا قتل وأصيب نحو 8 جنود آخرين، وجار إجلاء المدنيين من المناطق المتضررة.

ولفت الجيش التايلاندي، إلى أن قذائف المدفعية سقطت بالقرب من مناطق سكنية على الجانب التايلاندي، ولكنه لم يسجل خسائر بشرية في صفوف المدنيين حتى الآن.