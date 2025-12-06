الهند: تشغيل 84 قطارا خاصا عقب إلغاء رحلات شركة إنديجو

أعلنت هيئة السكك الحديدية في الهند، تشغيل 84 قطارا خاصًا عبر جميع المناطق اليوم السبت، لمساعدة المسافرين الذين واجهوا اضطرابات في رحلاتهم بسبب الإلغاءات الجماعية لرحلات شركة "إنديجو".

وقالت الوزارة، إن هذه القطارات، التي ستقوم بـ104 رحلات، جرى تنظيمها في أقصر وقت ممكن بعد تحليل حركة القطارات في مدن رئيسية مثل نيودلهي ومومباي وتشيناي وبنجالورو وباتنا وهوجلي وغيرها، وفقا لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وأضاف دليب كومار، المدير التنفيذي للإعلام والعلاقات العامة في مجلس السكك الحديدية: "قد يرتفع عدد القطارات الخاصة ورحلاتها أكثر تبعا لظروف الحركة.

وتابع كومار، بالقول: "طُلب من جميع المناطق استخدام كل الموارد المتاحة، بما في ذلك المعدات والقوى العاملة، لتشغيل هذه القطارات بأمان من أجل راحة مئات الآلاف من الركاب العالقين في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب إلغاء الرحلات الجوية".