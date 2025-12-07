زلزال بقوة 7 درجات يضرب منطقة برية نائية على حدود ألاسكا وكندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال، قوي بشدة 7 درجات على مقياس ريختر منطقة نائية قرب الحدود بين ألاسكا ومنطقة يوكون الكندية اليوم السبت.

ولم يصدر أي تحذير من تسونامي، ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد حوالي 370 كيلومترا شمال غرب جونو، بألاسكا، و250 كيلومترا غرب وايت هورس، في يوكون.

ووقع الزلزال، على بعد حوالي 91 كيلومترا من ياكوتات بولاية ألاسكا، التي يبلغ عدد سكانها 662 نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال على عمق حوالي 10 كيلومترات.