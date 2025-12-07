الرئيس الباكستاني: قواتنا الأمنية نفذت عمليات ناجحة ضد جماعة مسلحة مدعومة من الهند في خيبر باختونخوا

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، اليوم السبت، بالقوات الأمنية بعد تنفيذها عمليات ناجحة ضد ما اعتبره "جماعة إرهابية مدعومة من الهند" في منطقتي تانك ولاكي ماروات بإقليم خيبر باختونخوا.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس ثمّن التحرك السريع والفعال للقوات، الذي أسفر عن القضاء على عدد من المسلحين، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وسبق أن أعلنت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن تسعة مسلحين ينتمون إلى جماعة تصفها باكستان بأنها شبكة تخريبية مدعومة من الهند قُتلوا في عمليتين أمنيتين منفصلتين استندتا إلى معلومات استخباراتية في منطقتي تانك ولاكي مروت بإقليم خيبر باختونخوا.

ووفق البيان، نفذت العمليتان في 5 ديسمبر 2025 عقب ورود معلومات عن وجود عناصر مسلحة في المنطقتين.

وقال الجيش، إنه في العملية الأولى في منطقة تانك، اشتبكت القوات مع المسلحين بعد رصد موقعهم، وأسفر تبادل كثيف لإطلاق النار عن مقتل سبعة منهم.

وفي العملية الثانية في لاكي مروت، تمكنت القوات من تصفية اثنين آخرين خلال اشتباك مماثل.

وأضاف البيان، أن القوات صادرت أسلحة وذخائر من المسلحين الذين قتلوا، مشيرا إلى أنهم متورطون في "هجمات إرهابية" متعددة استهدفت قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى عمليات قتل طالت مدنيين.