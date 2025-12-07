فيدان: تركيا والولايات المتحدة ستجدان قريبا حلا لإزالة عقوبات كاتسا

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت، بأن تركيا والولايات المتحدة تعملان على معالجة مسألة قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا) المفروضة على تركيا.

وأضاف فيدان، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة" في قطر، قائلاً: "أعتقد أننا سنجد قريبًا طريقة لإزالة هذه العقبة".

وفيما يتعلق بتنظيم "قسد" الذي يستخدمه تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي كواجهة له في سوريا، شدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك قيادة واحدة وهيكل قيادة موحد، مؤكدًا: "لا يمكن أن يكون هناك جيشان في أي بلد، يجب أن يكون هناك جيش واحد وهيكل قيادة واحد. إلا أنه بإمكانهم التوصل إلى تفاهمات وإدارة محلية مختلفة".

وأشار فيدان إلى أن الحكومة السورية تتخذ خطوات نحو الوحدة الوطنية، موضحًا أن "سياسات إسرائيل المزعزعة للاستقرار" هي العائق الرئيسي أمام ذلك.

وحول الحرب الروسية–الأوكرانية، وصف فيدان الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة بأنها "مجرد نقطة انطلاق"، مشيرًا إلى أنها تتطور حاليًا نحو صيغة جديدة، معربًا عن أمله في أن لا ينقطع أي طرف عن طاولة المفاوضات، مؤكدًا أهمية تشجيع الوسطاء الأمريكيين لمنع إحباطهم خلال الوساطة.