اليمن: اليونيسف تنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، اليوم السبت، عن أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نقلت مقرها الرئيسي إلى مدينة عدن، بدلا من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وجاء ذلك خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شأنان، على هامش أعمال منتدى الدوحة في دورته الثالثة والعشرين، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليمنية.

وبحث الوزير، مع المسئول الأممي أوجه التعاون القائم بين الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسف التي تعد من أكبر المنظمات العاملة في اليمن.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن، لا سيما ما يتعلق باحتياجات الأطفال في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

وأشاد وزير الخارجية اليمني، "بنقل المقار الرئيسية لمنظمة اليونيسف إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل في إطار شراكة وثيقة ومباشرة مع الحكومة، بما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج الإنسانية وتحقيق استجابة أسرع لاحتياجات المواطنين".

ورحب الزنداني، بجهود منظمة اليونيسف ودورها الحيوي في دعم القطاعات الصحية والتعليمية وحماية الأطفال، مثمناً تدخلات المنظمة الإنسانية وبرامجها الإغاثية في مختلف المحافظات.

وتقع المقرات الرئيسية للمنظمات الأممية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان عن نقل المقر الرئيسي لليونيسف في اليمن إلى عدن.

يأتي هذا الإجراء وسط استمرار توتر العلاقة بين المنظمات الأممية وجماعة الحوثي التي تواصل اعتقال عشرات الموظفين الأمميين اليمنيين وسط دعوات دولية متكررة بسرعة الإفراج عنهم.

ومؤخرا، قام القضاء الحوثي في صنعاء، بإصدار أحكام بالإعدام على بعض هؤلاء المعتقلين بعد أن وجه لهم تهمة التجسس، وسط شكوك وإدانات محلية ودولية لتصرفات الجماعة وروايتها بخصوص هذه القضية.