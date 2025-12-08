مجموعة إيكواس تقرر نشر قوات الرد السريع في بنين

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نشر قوات الرد السريع في بنين على خلفية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد.



وجاء في بيان لـ"إيكواس"، يوم الأحد، أن قوة الرد السريع ستضم قوات من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا.



وأشار البيان إلى أن رئيس المجموعة أمر بنشر القوات في بنين فورا، وهي ستدعم حكومة البلاد "للحفاظ على النظام الدستوري وسلامة أراضي جمهورية بنين".

ويأتي ذلك بعد أن فرضت مجموعة من العسكريين سيطرتها على مقر التلفزيون الوطني في مدينة كوتونو بجنوب بنين، يوم الأحد، وأعلنت عزل الرئيس باتريس تالون عن السلطة.

وتمكنت القوات الموالية للرئيس من التصدي لمحاولة الانقلاب، وأكدت الحكومة القبض على عدد من مدبري الانقلاب وسيطرتها على الأوضاع في بنين.