الإثنين 8 ديسمبر 2025
وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا

وكالات
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:56 ص

تجاهل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث سؤالا من الصحفيين بشأن إمكانية توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى أهداف على الأرض في فنزويلا.

وخلال مراسم منح الجوائز في مركز جون كينيدي للفنون المسرحية بواشنطن، يوم الأحد، وجه صحفي سؤالا إلى هيغسيث بشأن مدى قرب الولايات المتحدة من بدء الضربات على الأرض في فنزويلا.

وتجاهل هيغسيث السؤال، وغادر دون أن يرد عند تكرار السؤال مرة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستهدف عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية من خلال توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض، وذلك بعد أن استهدفت القوات الأمريكية قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في البحر منذ سبتمبر الماضي.

وقامت الولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية في البحر الكاريبي بالقرب من سواحل فنزويلا تحضيرا للعمل العسكري المحتمل.

 
وأعلنت القيادة الفنزويلية عن رفضها للإجراءات التي تتخذها واشنطن بالقرب من سواحل البلاد وحذرت من شن أي عدوان على فنزويلا.


