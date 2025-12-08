ردت الصحفية الأمريكية كيتلان كولينز بست كلمات فقط، على هجوم الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفها بأنها "غبية ووقحة" وأخطأ في كتابة اسمها.



وفي التفاصيل، أصبحت كولينز، البالغة من العمر 33 عاما والمراسلة الرئيسية للبيت الأبيض في شبكة CNN ومقدمة برنامج The Source with Kaitlan Collins، يوم السبت، 6 ديسمبر، آخر هدف في سلسلة هجمات الرئيس على الصحفيات.

وفي منشور طويل على منصة "Truth Social"، وصف ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، كولينز بأنها "غبية ووقحة" وأخطأ في تهجئة اسمها، ويبدو أن ذلك جاء ردا على سؤالها حول تجديد قاعة الرقص المثيرة للجدل في البيت الأبيض.

وكتب ترامب في حسابه: "كيتلان كولينز من شبكة CNN للأخبار المزيفة، دائمًا غبية ووقحة، سألتني عن سبب ارتفاع تكلفة قاعة الرقص الجديدة أكثر مما كان متوقعًا قبل عام. فأجبت بأنها ستكون ضعف الحجم المخطط له، وأن جودة التشطيبات والديكورات الداخلية وصلت لأعلى مستوى. كما أن امتداد الأعمدة تم زيادته بشكل كبير لتسهيل الرؤية".

وأكمل الرئيس الأمريكي: "في الواقع، المشروع تحت الميزانية ومتقدم على الجدول الزمني، كما هي عادتي في كل مشاريعي. إنه ببساطة أكبر وأكثر جمالا مما كان مخططًا له في الأصل. ومن المثير للاهتمام، والذي نادرا ما يُذكر، أنه لا يوجد أي تمويل من دافعي الضرائب، فالمشروع يتم دفع تكلفته بالكامل من التبرعات الخاصة".



وختم قائلا: "شبكة CNN للأخبار المزيفة، والشخص الذي يدير العملية الفاسدة التي تملكها، هي من الأسوأ في المجال. تقييماتهم منخفضة جدا لدرجة أنها لم تعد محسوبة أو ذات أهمية بعد الآن".

وردت كولينز لاحقا في نفس اليوم على إنستغرام بإعادة نشر هجوم ترامب مع تعليق قصير: "تقنيا، كان سؤالي عن فنزويلا" (Technically my question was about Venezuela)، مشيرةً إلى التوتر المتزايد بين البلدين، بما في ذلك ضرب إدارة ترامب لما يُزعم أنها سفن مخدرات قبالة السواحل وتهديداته بالتصعيد ودعوته للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي.

ورغم أن منشور ترامب لم يوضح أي تفاعل محدد كان يقصده، يبدو أن كولينز كانت تشير إلى سؤالها الذي طرحته يوم الجمعة، 5 ديسمبر، على ترامب حول تهديداته لفنزويلا خلال مشاركته في افتتاح كأس العالم FIFA 2026 في واشنطن، حيث حصل على جائزة السلام لأول مرة من المنظمة.

وسألت كولينز: "سيدي الرئيس، ماذا تقولون للناس الذين يقولون إن هذه الجائزة قد تتعارض مع وعدكم بضرب فنزويلا؟"، وفق ما أظهرت اللقطات التي نشرتها قناة "FOX 5" في واشنطن.

ورد ترامب بإعادة تأكيد ادعائه الطويل بأنه أنهى "ثماني حروب ولدينا التاسعة قادمة … شيء لم يسبق لأحد أن فعله من قبل". وأضاف: "لكنني أريد حقًا إنقاذ الأرواح. لا أحتاج جوائز. أحتاج لإنقاذ الأرواح. وقد أنقذت ملايين الأرواح. وهذا ما أريد فعله حقا".

وتابع: "كما أريد إدارة بلد عظيم. والولايات المتحدة الآن هي الدولة الأكثر حرارة في العالم. ومنذ عام واحد، كانت ميتة. كان لدينا بلد ميت. والآن أصبحت الدولة الأكثر حرارة في العالم".



هذا وهدم البيت الأبيض الجناح الشرقي في أكتوبر لإفساح المجال للمشروع، الذي تعرض لانتقادات من بعض المشرعين الذين أثاروا تساؤلات حول الرقابة والحماية التاريخية.

وكان من المتوقع في البداية أن تكلف العملية 200 مليون دولار، لكنها أصبحت متوقعة الآن بحوالي 300 مليون دولار، وفقا لترامب، الذي صرح في أكتوبر أن المبلغ كله سيتم دفعه من قبل المتبرعين، بمن فيهم هو نفسه.

جدير بالذكر أنه هجوم ترامب على كولينز يعد أحدث سلسلة هجمات على الصحفيات، حيث وصف مؤخرا مراسلة البيت الأبيض لشبكة CBS نانسي كورديس بأنها "شخص غبي" يوم عيد الشكر، كما وصف الصحفية كاتي روجرز من The New York Times بأنها "قبيحة من الداخل والخارج"، واستهدف قبل أسبوعين الصحفية كاثرين لوسي من Bloomberg قائلاً بغضب: "اصمتي. اصمتي، أيتها الخنزيرة".

وكانت كولينز قد دافعت عن زميلتها في المهنة حينها على منصة "إكس"، مؤكدة أن لوسي "تقوم بعمل رائع".