ممداني يوضح لسكان نيويورك ما عليهم فعله حال مواجهتهم لمسؤولي إدارة الهجرة

أوضح عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني لسكان نيويورك ما عليهم فعله حال مواجهتهم لمسؤولي إدارة الهجرة.



وقال ممداني في مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بصفتي عمدة، سأحمي حقوق كل نيويوركي، بمن فيهم أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر يقيمون في هذه المدينة".

وأضاف: "نحن جميعا قادرون على الوقوف في وجه إدارة الهجرة والجمارك إذا عرفنا حقوقنا".

وأكد ممداني أن موظفي إدارة الهجرة والجمارك لا يمكنهم دخول الأماكن الخاصة دون أمر قضائي موقع، وأن للسكان الحق في رفض دخولهم دون هذا الأمر.

كما أكد ممداني على الحق في التزام الصمت وتكرار سؤال "هل يمكنني الذهاب؟" حتى يجيب عليه مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك.



وأكد العمدة المنتخب حديثا أن للناس الحق في تصوير مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك طالما أنهم لا يقومون بعملية الاعتقال.

وكان ممداني قد صرح سابقا بأن شرطة المدينة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك.