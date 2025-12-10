حماس: المرحلة الأولى من خطة ترامب لم تنتهِ بعد

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لم تنتهِ بعد.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن إسرائيل تصر على إعاقة هذه المرحلة، وهو ما يُنشئ المعاناة الإنسانية.

وتابع: «هناك منخفض جوي في قطاع غزة، والخيام أصبحت مهترئة، والناس لا يجدون خياما جديدة، ولا كرافانات، والأصل أن يبدأ الإعمار في المرحلة الثانية، فاليوم هناك معاناة في الإيواء والاستقرار».

واستكمل: «هناك انتهاكات ومخالفات صهيونية في موضوع الإيواء، والمساعدات، فقد تم الاتفاق على 600 شاحنة، في البداية كان يدخل 150 شاحنة فقط، ثم زادت الشاحنات لتقترب من 500 شاحنة في اليوم، لكن ثلث هذه الشاحنات مساعدة للناس، وثلثاها تجارة، والناس في غزة يحتاجون للمساعدة، وتوفر بعض البضاعة في غزة لا يكفي، فالناس لا تملك المال».

وشدد على أن هناك حاجة للاستقرار وحاجة للطعام والأدوية وإزالة الركام الهائل، وإدخال المعدات الثقيلة، وإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال المواد الطبية، وفتح معبر رفح (من الجانب الفلسطيني).

ونوه بأن إسرائيل تنتهك كذلك الخط الأصفر، حيث قدمته مسافات، ليصبح قرابة 60% من مساحة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، فالانتهاكات كثيرة.

وتابع: «إسرائيل تدعي أن هناك جثامين لأسرى، لكن ما بقي هو جثمان واحد، واليوم وأمس كان هناك بحث في حي الزيتون لم يصلوا بعد، بينما الطرف الفلسطيني والمقاومة بكل عناوينها قدموا كل ما عليهم».

وأشار إلى ضرورة إكمال المرحلة الأولى بكل متطلباتها للانتقال إلى المرحلة الثانية، وقال: لا تزال هناك في قطاع غزة أوجه كثيرة من المعاناة، مثل ملف المفقودين، فهناك 10 آلاف مفقود، وبعض الجثامين التي أتت إلى أهلها لم يتم التعرف عليها».

وأوضح أن هناك ازدواجية معايير لدى المجتمع الدولي، وقال: «هم ينتظرون كم تبقى من جثامين إسرائيلية، ولا يسألون عن هذا الكم الكبير من الضحايا والمفقودين، كما أن إسرائيل تخفي مصير الأسرى لديها».

وصرح مشعل: «مسئوليتنا جميعا أن نطبب جراح غزة ونغيثها بشكل أشكال الإغاثة، وأن نعيد الشارع العربي والإسلامي والإنساني إلى دوره الفاعل للضغط على العواصم الغربية والكيان الصهيوني، فالمعركة لم تضع أوزارها، وأهل غزة محتاجون إلى نخوة الأمة ونخوة العالم».

ولفت إلى أن حماس تسعى إلى إغاثة أهل غزة والوقوف إلى جانبهم، والضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، ثم الذهاب إلى المرحلة الثانية، لعودة غزة إلى حالة من الاستقرار المعقول، وصولا إلى التعافي الشامل، وإعادة البناء والإعمار.