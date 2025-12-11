قالت روسيا، اليوم الخميس، إن أوكرانيا شنت هجوما جويا واسع النطاق وتم إسقاط ما لا يقل عن 287 طائرة بدون طيار (درون) فوق عدد من المناطق من بينها موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ما لا يقل عن 40 طائرة بدون طيار أُسقطت فوق منطقة موسكو التي يبلغ عدد سكانها مع المدينة نفسها أكثر من 22 مليون نسمة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار إلا أنه جرى تحويل مسار رحلات جوية من جميع مطارات موسكو الرئيسية.

وبدأت روسيا حربا على أوكرانيا في فبراير 2022 وتسيطر حاليا على ما يقارب خُمس الأراضي الأوكرانية.

وأمس الأربعاء، أجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة أحدث جهود السلام التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما وصفوه بأنه "لحظة حاسمة" في العملية.

وقال ترامب، عند سؤاله عن المكالمة، إنه أجرى نقاشا حيويا مع الزعماء وحثوه على إرسال ممثلين أمريكيين إلى اجتماع في مطلع الأسبوع المقبل في أوروبا مع زيلينسكي لمناقشة سبل المضي قدما.