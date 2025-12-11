نوب أفريقيا توقع اتفاقا مع الملياردير رازون لتطوير محطة حاويات في ميناء ديربان

وقعت شركة ترانسنت إس.أو.سي الجنوب أفريقية لتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، اتفاقية امتياز مع شركة يرأسها الملياردير الفلبيني إنريكي رازون لتوسيع المحطة الرئيسية في ميناء ديربان، مركز الحاويات الأهم بالقارة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي وصفتها شركة ترانسنت بأنها أول صفقة خصخصة ميناء في جنوب أفريقيا، بعد عامين من حصول شركة إنترناشونال كونتينر تيرمنال سيرفسيز على الحق في شراء ما يقرب من نصف رصيف محطة الحاويات رقم 2 في الميناء وإدارة المنشأة لمدة 25 عامًا. وستنفق شركة رازون حوالي 11 مليار راند (647 مليون دولار) على خططها لتطوير محطة الحاويات.

وقالت ميشيل فيليبس، الرئيسة التنفيذية لشركة ترانسنت "تمثل هذه الشراكة الرائدة خطوة متقدمة في طموح شركة ترانسنت لتكون (موانئ جنوب أفريقيا) من بين أفضل موانئ العالم"،

وتمثل هذه الاتفاقية أكبر محاولةٍ حتى الآن لجلب خبرات القطاع الخاص لإحياء الموانئ المملوكة للدولة، والتي تصنف من بين الأقل كفاءة على مستوى العالم، وفقا للبنك الدولي.

يتداول الرصيف رقم 2 حوالي 70% من إجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء ديربان، وأكثر من 40% من حجم مناولة الحاويات في جنوب إفريقيا، بحسب فيليبس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من المتوقع أن يؤدي إدخال التكنولوجيا والمعدات الجديدة إلى زيادة طاقة رصيف الميناء رقم 2 بنسبة 40% لتصل إلى 8ر2 مليون حاوية سنويا، مع تحسين إجمالي عمليات تحريك الرافعات في الساعة من 18 إلى 28، ومضاعفة ساعات عمل السفن إلى 120 ساعة، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت الشركة: "من المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين جودة الخدمة، وبالتالي توسيع نطاق الوصول إلى السوق، وجذب أحجام جديدة من البضائع".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أصدر وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك جودونجوانا إعفاء للشراكة من قانون إدارة المالية العامة طوال فترة الامتياز، مما يقلل من الالتزامات الإدارية التي يمكن تنفيذها تدريجيا.