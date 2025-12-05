ترامب: جائزة فيفا من أكبر الأشياء التي حدثت في حياتي

أعرب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادته الكبيرة بتسلم جائزة السلام، من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة فيفا للسلام، لدونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش قرعة بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح جياني إنفانتينو خلال كلمته لتقديم الجائزة لترامب، قائلًا: "استقر فيفا على تقديم هذه الجائزة سنويًا، لشخص يلتزم دائمًا بالتقدم نحو السلام، ولذلك قرر فيفا تقديم نسخة 2025 إلى دونالد ترامب، اعترافًا بمجهوداته الاستثنائية في هذا الملف".

من جهته، قال ترامب خلال كلمته بعد تسلم تلك الجائزة: "هذا شرف حقيقي، وهذ من أكبر الأشياء التي حدثت في حياتي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنقذنا حياة الملايين من الناس، كانت هناك العديد من الكوارث التي كادت أن تتفاقم، كما أننا تمكنا من إيقاف بعض الحروب قبل أن تبدأ، الأمر كان صعبًا بالتأكيد، ولكننا نجحنا في معظم الأحيان".

وأتم دونالد ترامب تصريحاته قائلًا: "أمريكا لم تكن في حالة جيدة قبل سنة، ولكن الآن نحن البلد الأكثر إثارة في العالم".

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقديم جائزة للسلام، ليصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب هو أول من يُتوج بها.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو القادمين، بمشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة.