 تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية.. ما التفاصيل؟
السبت 6 ديسمبر 2025 12:30 ص القاهرة
تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية.. ما التفاصيل؟

وكالات
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 12:22 ص

تبادلت باكستان وأفغانستان، إطلاق نار كثيف بمنطقة حدودية في وقت متأخر من مساء الجمعة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسئولين من الجانبين.

فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

واتهم متحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني مشرف زيدي، أفغانستان "بإطلاق نار غير مبرر" على امتداد منطقة شامان الحدودية.

كما قال زيدي في بيان، إن باكستان لا تزال في حالة تأهب تام وملتزمة بضمان وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

في المقابل، اتهم المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، القوات الباكستانية بشن هجمات في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار.

يأتي ذلك بعد اشتباكات حدودية بين البلدين، في أكتوبر الماضي، أودت بحياة العشرات، قبل أن يوقع الجانبان، في الدوحة، على اتفاق لوقف الاشتباكات.

لكن محادثات سلام في تركيا انهارت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وتتهم إسلام آباد، أفغانستان بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها، وهو ما تنفيه كابل.

