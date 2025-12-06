برشلونة يصرف النظر عن ضم جوليان ألفاريز لأسباب فنية ومالية

أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة قرر التراجع عن فكرة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الجهاز الفني في برشلونة رأى أن أسلوب لعب ألفاريز يتشابه بشكل كبير مع إمكانيات الثنائي رافينيا دياز ولامين يامال، ما يجعل اللاعب غير ضروري في الهيكل الخططي الحالي للفريق.

كما أوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي الضخم في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد، والذي يقدر بنحو 200 مليون يورو، كان سبباً إضافياً للتراجع عن الصفقة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس مساء السبت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، حيث يدخل اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.