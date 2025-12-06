ثنائي النصر يعود للتدريبات قبل معسكر أبوظبي استعداداً للمرحلة المقبلة

شارك ثنائي نادي النصر السعودي، سعد الناصر وكينجسلي كومان، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء الإجازة التي منحها المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس خلال فترة التوقف الدولي، بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الظهير الأيسر سعد الناصر والجناح الفرنسي كينجسلي كومان عادا للمشاركة الطبيعية في التدريبات بعد تعافيهما الكامل من الإصابة، ما يمنح جيسوس دفعة مهمة قبل انطلاق المرحلة القادمة.

ويستعد النصر للدخول في معسكر إعدادي من 7 إلى 11 ديسمبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يتخلله لقاء ودي أمام الوحدة يوم 10 ديسمبر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراته التالية أمام النجمة في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، في رحلة يسعى فيها للحفاظ على موقعه ورفع نسق جاهزيته قبل استئناف المنافسات الرسمية.