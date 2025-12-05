سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في قرية صغيرة على أطراف مدينة سنجار شرقي محافظة إدلب في الشمال السوري، لا يسمع الأهالي منذ ساعات سوى صوت واحد: ارتطام المعاول بالصخور في محاولة للوصول إلى طفلة تقاوم وحدها في عمق بئر تمتد نحو 10 أمتار تحت الأرض.

فعند غروب يوم الجمعة، أعلن جهاز الدفاع المدني السوري عبر بيان، استمرار أعمال الإنقاذ بعد أن سقطت الطفلة "شذى" ذات الأعوام الثلاثة في بئر جافة ضيقة تقع في قرية صريع.

فيما أدت صخرة انهارت معها إلى إغلاق فوهة البئر، مانعة رجال الإنقاذ من الوصول إليها مباشرة.

ومنذ تلك اللحظة، تحولت القرية الهادئة إلى ورشة إنقاذ نابضة بالأمل والقلق في آن واحد.

إذ شقت آليات ثقيلة تتبع لجهاز الدفاع المدني طريقها إلى المكان، بينما باشرت فرق الإنقاذ حفر نفق جانبي مواز لجدار البئر، في محاولة لفتح مسار بديل للوصول إلى الطفلة بأقرب وقت.

وعلى ضوء المصابيح المحمولة، تتابع الأيدي العمل ليلا دون توقف، وسط دعوات الأهالي الذين طوقوا المكان، مترقبين أي إشارة تطمئنهم.

ولضمان بقاء الصغيرة على قيد الحياة، تواصل فرق الإنقاذ ضخ الأوكسجين داخل البئر، بينما يقف فريق إسعاف على أهبة الاستعداد لأي لحظة حاسمة.

ومع وصول أعمال الحفر في النفق الموازي إلى أرض صخرية، طلب الدفاع المدني آليات إضافية لتعزيز وتيرة الحفر في سباق مع الزمن.

وبينما تتواصل أعمال الإنقاذ على ضوء المصابيح المحمولة، يحدو الأهالي أمل كبير في أن تنتهي محنة الطفلة "شذى" بفرج قريب، على عكس نهايات مؤلمة شهدتها المنطقة في حوادث مشابهة خلال الأعوام الماضية.

فقد هزت مأساة الطفل ريان في المغرب عام 2022 الرأي العام العربي بعد 5 أيام من محاولات الإنقاذ داخل بئر ضيقة انتهت بمصرعه.

كما استعاد السوريون ذكرى الطفلة لمى الروقي التي لقيت مصرعها بعد سقوطها في بئر بالسعودية عام 2014.

ومع كل ضربة معول تنبعث من عمق المكان، يزداد الترقب لخبر ينتظره الجميع: خروج "شذى" إلى الضوء سالمة، لتكتب إدلب هذه المرة نهاية سعيدة طال غيابها عن قصص مشابهة.