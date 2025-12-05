مصر في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبي بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وذلك خلال الحفل الذي استضافته قاعة جون كينيدي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت مراسم القرعة وسط حضور دولي واسع، في إطار الاستعداد للنسخة المقبلة من المونديال، والتي تنطلق منافساتها في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

وستكون المباراة الأولى ضد منتخب بلجيكا.

ويسعى المنتخب المصري لتقديم مشاركة قوية في هذه النسخة، خاصة بعد وقوعه في مجموعة تجمع بين القوة الأوروبية للمنتخب البلجيكي والخبرة الآسيوية لنظيره الإيراني.