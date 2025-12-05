لاعب منتخب الإمارات: مصر دائما تنتج الأساطير

أكد يحيى الغساني، لاعب منتخب الإمارات أن الكرة المصرية دائمًا ما تنتج الأساطير، مُشيرًا إلى منتخب مصر الثاني لا يختلف كثيرًا عن الأول.

وقال يحيى الغساني في تصريحات نقلتها قناة أبو ظبي الرياضية: "منتخب مصر لديه إمكانيات كبيرة للغاية، وهذا ما يزيد من معنوياتنا قبل مباراة الغد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بها".

وأضاف: "لا يوجد فارق بين منتخبي مصر الأول والثاني، فكلاهما يمتلكان إمكانات كبيرة جدًا. وهذا ليس غريبًا على مصر، فهي دولة تنتج الأساطير واللاعبين أصحاب المستوى العالي".

وتابع: "في المباراة الماضية لم نحقق ما نريده أمام الأردن، حيث تلقينا الهزيمة بهدفين مقابل هدف، وعلينا الآن التركيز على مواجهة مصر، فهو منتخب ليس سهلًا، بل منتخب قوي للغاية".

وأكمل: "نحن على كامل الاستعداد، ستكون مباراة ممتعة، ولا أقول صعبة، فنحن سنحاول الاستمتاع، لأننا سنلعب أمام فريق يمتلك اسما كبيرًا في كرة القدم".

وواصل: "سنحاول تطبيق تعليمات المدرب في الملعب، وفي كل مباراة يجب أن نكون جاهزين لجميع السيناريوهات، وإن شاء الله تكون النتيجة في صالحنا".

وأتم يحيى الغساني تصريحاته قائلًا: "المجموعة ليست سهلة، وسنواجه منتخبًا من أفضل المنتخبات في البطولة، حسب وجهة نظري.. مران اليوم مهم للغاية في الاستعداد لمباراة الغد".