رويترز: إطلاق نار كثيف بين منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بوقوع تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية.

وكان الطرفان قد توصلا، بعد أشهر من التوتر المتصاعد، إلى اتفاق بوقف فوري لإطلاق النار، بعد مفاوضات عُقدت في العاصمة القطرية، الدوحة، بالاستناد على هدنة سابقة، مدتها 48 ساعة فُرضت في 15 أكتوبر، وكرّستها جهود وساطة قطرية، تركية وصينية، بحسب شبكة "الشرق" الإخبارية.

وفي نوفمبر، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسلام آباد وكابول يظل هشّاً، مشيراً إلى أن تنفيذه يعتمد على قدرة طالبان على كبح الهجمات التي تشنها مجموعات مسلّحة عبر الحدود المشتركة.

وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين توتراً شديداً في الأشهر الأخيرة، واتهمت إسلام آباد مراراً وتكراراً حركة طالبان الباكستانية، وجماعات مسلحة أخرى باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان التي حثّت الحكومة الأفغانية، مراراً، على ضمان عدم استخدام أراضيها لـ"أنشطة إرهابية".

وفي الوقت نفسه، أُبلغ عن اشتباكات متكررة على طول المناطق الحدودية، ولا سيما في تشامان، وسبين بولداك، وباجور، وشمال وزيرستان، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين، وأدى تكرار إغلاق الحدود إلى مزيد من تعطيل التجارة الثنائية، مُلحقاً خسائر اقتصادية فادحة.