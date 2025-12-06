البيت الأبيض: مسئولون أمريكيون وأوكرانيون أجروا محادثات مثمرة

قال مسئول في البيت الأبيض، إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى محادثات مثمرة مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف في ميامي بولاية فلوريدا يوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤولان مرة أخرى في وقت لاحق، بحسب وكالة رويترز.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض: "كان اجتماع الأمس بين الممثلين الأمريكيين والأوكرانيين في ميامي مثمرا، وتم إحراز تقدم. وسيجتمعون مرة أخرى في وقت لاحق اليوم بعد تقديم إفادة لقادة البلدين".

ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقال مصدر ثان، غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر التقيا بنظيريهما الأوكرانيين لإطلاعهما على اجتماعهما في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف أنّ الاجتماعات، التي تجري في مكان لم يكشف عنه في ميامي، لم تكن جلسات تفاوض رسمية تركز على خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة.

واتفق المسئولون الأوكرانيون والأمريكيون على إجراء المحادثات قبل اجتماع بوتين.

وقال يوري أوشاكوف كبير مستشاري السياسة الخارجية في الكرملين، الجمعة، إن بوتين وويتكوف حققا مستوى من التفاهم جعل مناقشاتهما "ودية حقا".

والتقى بوتين مع ويتكوف وكوشنر لمدة خمس ساعات في الكرملين، وركزا على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لتسوية الحرب في أوكرانيا.