الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 5 اعتداءات يوميا ضد فلسطينيي الضفة

قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نفذوا خلال العام الجاري معدل 5 اعتداءات يوميا ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة، أكد فيه أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة "تتواصل بلا توقف".

وأشار إلى توثيق 1680 اعتداء ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في أكثر من 270 موقعا في الضفة الغربية تسببت في خسائر بشرية أو أضرار مادية منذ بداية العام، ما يعني متوسط 5 اعتداءات يوميا.

وأكد أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في الضفة الغربية والحفاظ على النظام العام والأمن، بموجب القانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة في شمال الضفة الغربية أدت إلى موجات تهجير جديدة وتقييد حركة الفلسطينيين وإغلاق مدارس وانقطاع خدمات.

وأوضح المتحدث الأممي أن أكثر من 95 ألف فلسطيني تأثروا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في شمال الضفة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.​​​​​​​