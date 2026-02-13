رئيس جنوب إفريقيا يعتزم نشر قوات لمكافحة التعدين غير القانوني وعنف العصابات

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قواتها إلى مجتمعات محلية لمساندة الشرطة في مكافحة كارثة التعدين غير القانوني وعنف العصابات في مقاطعتي جاوتينج والكاب الغربية، اللتين تضمان أكبر مدينتين في البلاد.

وأشار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إلى أن "الجريمة المنظمة باتت الآن التهديد الأكثر إلحاحا لديمقراطيتنا"، حيث تعرض الاستقرار الاقتصادي والسلامة العامة للخطر، لا سيما في مقاطعتي جاوتينج والكاب الغربية.

وأوضح رامافوسا في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام البرلمان، أن "الأطفال هنا في مقاطعة الكاب الغربية يقعون في مرمى النيران المتبادلة في حروب العصابات، ويُطرد السكان من بيوتهم من جانب عمال مناجم غير قانونيين في مقاطعة جاوتينج."

وأضاف رامافوسا قائلا وبناء عليه "سأقوم بنشر قوات الدفاع الوطني لدعم الشرطة."

وتعد جنوب أفريقيا من الدول التي تشهد أعلى معدلات جرائم قتل في العالم، حيث بلغ متوسط ​​عددها حوالي 63 جريمة يوميا في عام 2025.