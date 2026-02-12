البحرية الإسرائيلية تجري مناورة واسعة النطاق في المتوسط

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي "مناورة بحرية دفاعية واسعة النطاق" في البحر المتوسط، استمرت عدة أيام، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتعزيز واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط.

وتأتي المناورة غداة، اجتماع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، قالت وسائل إعلام عبرية ومحللون إسرائيليون إنه "لم يسفر عن نتائج مرضية" بالنسبة لنتنياهو الذي يفضل توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران.

وتتّهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، بينها توليد الكهرباء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن البحرية أجرت مناورة دفاعية ضخمة في البحر المتوسط، استمرت عدة أيام وانتهت، الثلاثاء الماضي، "لمحاكاة تهديدات متعددة الأبعاد".

وذكرت أن المناورة "تأتي في سياق استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تهديدات محتملة، وشارك فيها سلاحا البحر والجو أيضا".

وقالت إنه "تم نشر جميع قدرات القوات البحرية جنبا إلى جنب مع القوات الجوية وغيرها من تشكيلات الجيش الإسرائيلي".

وتابعت أن "المناورة واسعة النطاق جرت بمشاركة غواصات وسفن ومقاتلات وطائرات تابعة لسلاح الجو".

هيئة البث، أرجعت هدف المناورة، إلى "الاستعداد للدفاع عن منصات الغاز والموانئ البحرية الإسرائيلية، أو بمعنى أشمل للدفاع عن الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل في المياه الاقتصادية"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن "المناورة البحرية حاكت مجموعة متنوعة من التهديدات متعددة الأبعاد، سواء تحت الماء أو فوق السطح وفي الجو أيضا، كجزء من استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات المحتملة".

ولم تصدر إفادة من الجيش الإسرائيلي بخصوص تلك المناورة حتى مساء الخميس.

وفي وقت سابق الخميس، أجرى الجيش الإسرائيلي، وفق إعلام عبري، تمرينا عسكريا في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وذلك على وقع التوترات المتزايدة مع إيران.