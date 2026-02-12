كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، الخميس، بأن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي تجريان مفاوضات "مباشرة وجها لوجه حول ملف الأسرى"، في العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك في إحاطة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة تناولت تطورات اليمن، تابعها مراسل الأناضول.

ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.

وقال جروندبرج، إن ملف الأسرى والمحتجزين المرتبطين بالنزاع يعد مثالاً واضحاً على ما يمكن تحقيقه عندما تختار الأطراف في اليمن الانخراط في الحوار.

وأضاف أنه "في الوقت الراهن، تتواجد الأطراف (الحكومة وجماعة الحوثي) في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تجري مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه برعاية الأمم المتحدة".

وأكمل أن تلك المفاوضات "تعمل على المهمة المعقدة المتمثلة في استكمال قوائم المحتجزين تمهيداً لتنفيذ عملية الإفراج، والبناء على النتائج المتفق عليها لاجتماعهم بمسقط في ديسمبر الماضي".

وفي 23 ديسمبر الماضي، اتفقت حكومة اليمن مع الحوثيين بالعاصمة العمانية مسقط، على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعد هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد، لكن لم يبدأ تنفيذها حتى اللحظة.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بعد مفاوضات في سويسرا.

وحث جروندبرج "الأطراف على مواصلة هذا الانخراط، وإنجاز العناصر المتبقية دون تأخير، والمضي سريعا نحو التنفيذ".

وشدد على أنه "مع اقتراب شهر رمضان، يتعين على الأطراف العمل على ضمان تمكّن العائلات من قضاء العيد مع أحبائها".

وقال إنه "يشجع الأطراف على مواصلة العمل بعد هذه المرحلة، والوفاء بالتزامها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع، وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل"

وأعرب جروندبرج عن شكره "للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة هذه المفاوضات، وللجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها المحوري".

وقبل نحو أسبوع، وصل وفدا الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى الأردن، من أجل استكمال التفاوض حول ملف الأسرى.