محكمة أمريكية تقضي ببقاء يتيمة أفغانية مع رجل مشاة بحرية وزوجته

قضت المحكمة العليا بولاية فرجينيا الأمريكية باستمرار بقاء يتيمة أفغانية مع رجل مشاة بحرية أمريكي وزوجته استقدماها معهما في تحد لقرار أمريكي بضمها إلى أسرتها الأفغانية.

ومن المحتمل أن ينهي معركة قانونية استمرت سنوات بشأن مصير الفتاة.

وفي عام 2020، منح قاض في مقاطعة فلوفانا بولاية فرجينيا، جوشوا وستيفاني ماست حق تبني الطفلة، التي كانت تبعد 7000 ميل في أفغانستان وتعيش مع أسرة قضت الحكومة الأفغانية بأنهم أقاربها.

ووقع أربعة قضاة في المحكمة العليا بولاية فرجينيا اليوم على حكم قضائي ينقض حكمين صادرين عن محكمتين أدنى درجة كانتا قد خلصتا إلى أن إجراءات التبني شابتها عيوب جسيمة تجعلها باطلة منذ لحظة صدورها.

وكتب القضاة أن هناك قانونا في فرجينيا يثبّث أوامر التبني بعد مرور ستة أشهر ويمنع أقارب الطفلة الأفغان من الطعن أمام المحكمة، بغض النظر عن مدى الخلل في تلك الأوامر، وحتى إذا كان التبني قد تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال.