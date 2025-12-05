فرض أول حظر على الاتجار ببعض أنواع أسماك القرش في ختام مؤتمر الحياة البرية العالمي

اختتم مؤتمر الحياة البرية العالمي أعماله في أوزبكستان، اليوم الجمعة، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بفرض أول حظر على الاتجار ببعض أنواع أسماك القرش.

وقالت باربرا سلي، التي تعمل في الصندوق الدولي لرعاية الحيوان، إن أسماك قرش الطرف الأبيض المحيطي التي يمكن "إنقاذها من الانقراض"، ستكون من بين عشرات أنواع أسماك القرش والشفنين التي ستحظى الآن بحماية أفضل.

واتفق المشاركون في مؤتمر الحياة البرية العالمي في سمرقند أيضا على فرض قيود على الاتجار بالضفادع المائية.

ويؤثر ذلك على سوق أرجل الضفادع، التي تُعتبر من الأطعمة الفاخرة في بعض مناطق أوروبا.

ومع ذلك، رفض المؤتمر اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي لحماية بعض أنواع ثعابين البحر، مما يعني أنه لن تكون هناك قيود على الاتجار بثعابين البحر اليابانية والأمريكية – على عكس مثيلتها الأوروبية المهددة بالانقراض، والتي توجد قواعد تحميها منذ عام 2009.

ووصف الصندوق العالمي للطبيعة فشل اعتماد قيود إضافية بأنه قصير النظر، قائلا إنه تم تفضيل مصالح مزارع تربية الأسماك في الصين واليابان على حماية هذه الأنواع.