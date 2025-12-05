تركيا: سنواصل ريادتنا لمبادرات تخدم مصلحة الفلسطينيين

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الجمعة، إن تركيا ستواصل ريادة جميع المبادرات التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وتحمي حقوقه وتخفف من معاناة أبنائه في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير التركي خلال فعالية نظمت في إطار "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق لـ29 نوفمبر.

وحضر الفعالية التي أقيمت في الوقف التركي الياباني، السفير الفلسطيني لدى أنقرة نصري أبو جيش، ورئيس حزب "هدى بار" التركي زكريا يابجي أوغلو، وممثل جامعة الدول العربية، وممثل الأمم المتحدة، وممثلو البعثات الأجنبية في أنقرة، وممثلو العديد من الأحزاب.

وأشار يرلي قايا، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة "امتحان لضمير الإنسانية".

وأوضح أن فلسطين تتعرض لواحدة من أكبر المذابح التي شهدتها البشرية منذ أكثر من عامين.

وذكر يرلي قايا، أن أكثر من 70 ألف فلسطيني استُشهدوا في الإبادة الجماعية على غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما لفت إلى أن العدوان الإسرائيلي امتد إلى لبنان وسوريا وإيران وقطر، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا.

وقال يرلي قايا، إن لقاء قادة 8 دول إسلامية، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك يوم 24 سبتمبر الماضي، شكّل الخطوة الأولى في مسار تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بالقطاع رغم الانتهاكات الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي الحرب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.