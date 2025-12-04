العثور على جثة بائع كنافة خلف مقابر زاوية سلطان في المنيا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة بائع كنافة في ميدان عمر أفندي، والذي عُثر عليه ملقى خلف ضريح الشيخ القرطبي بمقابر زاوية سلطان بدائرة مركز المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص خلف ضريح القرطبي بمقابر زاوية سلطان بدائرة مركز المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي بمركز المنيا، بقيادة الرائد محمد العشيري، إلى موقع البلاغ، حيث تم إجراء المعاينات اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبمراجعة البلاغات عن المفقودين، تبين أن الجثة لشخص يدعى "م ا" بائع كنافة، كان نجله قد أبلغ باختفائه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، انتدبت مفتش الصحة للكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث.