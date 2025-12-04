قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة على مشارف انتهاء اليوم الثاني من عملية التصويت، في الدوائر التي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات لها الإعادة، لافتة إلى الإقبال الكبير من الناخبين على اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

وأضافت "عازر" خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، اليوم الخميس، أن كتلة الناخبين في هذه المرحلة تتجاوز مليون و700 ألف ناخب، موزعين على 264 مركزًا انتخابيًا و297 لجنة انتخابية.

وأشارت إلى أن الانتخابات تُعاد في 3 دوائر بالمحافظة خلال هذه المرحلة، وهي الدائرة الأولى والثالثة والثامنة، وذلك في نطاق مراكز: "دمنهور، إدكو، أبو حُمُص، إيتاي البارود، وشبراخيت".

وأكدت أن جميع فرق العمل موجودة على مدار الساعة منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للإعادة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، قائلة: "كلنا تحت أمر بلدنا".

وكانت لجان انتخابات الـ19 دائرة التي قررت الهيئة الوطنية إعادتها استأنفت عملها اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بجانب إعادة دائرة إطسا.