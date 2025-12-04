السجن لبريطاني أرسل تلميحات مسيئة لنائب يهودي

قال ممثلو الادعاء في بريطانيا، اليوم الخميس، إن رجلا أرسل مئات الرسائل المسيئة إلى نائب يهودي في بريطانيا، من بينها تلميحات عن "قتل اليهود"، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 8 أسابيع.

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن كيفن سميث (61 عاما) أرسل ما يقرب من 300 رسالة نصية وثلاث رسائل صوتية إلى مكتب النائب العمالي أليكس سوبل، الذي قال إن الرسائل كانت مزعجة للغاية وبثت فيه حالة من الخوف على سلامته وسلامة عائلته، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وصدر أيضا أمر تقييدي لمدة خمس سنوات بحق سميث، الذي أعترف بارتكابه جريمة إرسال رسائل مسيئة الشهر الماضي، بمنعه من التواصل مع سوبل.

من جانبها، قالت المدعية العامة البارزة كلير ماكدونالد "الحق في حرية التعبير لا يصل إلى حد إرسال رسائل مسيئة والتهديد بشكل صارخ".

وأضافت "الجرائم الجنائية المرتكبة ضد أعضاء البرلمان تعرض العملية الديمقراطية وخدمتنا العامة للخطر.. الإساءة المعادية للسامية التي تعرض لها السيد سوبل وموظفوه غير مقبولة على الإطلاق".

وفي العام الماضي، كان عدد الأعمال المعادية للسامية المبلغ عنها في كافة بريطانيا ثاني أعلى رقم في العصر الحديث.

وأثار هجوم على كنيس يهودي في شمال إنجلترا في أكتوبر مخاوف أمنية متزايدة بين الجاليات اليهودية المحلية.