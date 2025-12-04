قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نسب التصويت في اليوم الثاني انتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ19 التي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادتها، بدأت بين الضعيفة والمتوسطة، مع توقعات بارتفاعها في الساعات الأخيرة من اليوم.

وتابع "شيحة" خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الخميس، أن المشهد الانتخابي شهد في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب متغيرات جذرية أثّرت إيجابًا في سير العملية الانتخابية وثقة الناخبين.

وأضاف أن تناسق عمل مؤسسات الدولة ظهر بوضوح خلال العملية الانتخابية، الأمر الذي انعكس على زيادة ثقة الناخبين، خاصة فئة الشباب التي شهدت مشاركة ملحوظة، حيث إن عددهم زاد، لافتًا إلى أن الكثيرين استشعروا وجود أدوات فعّالة تكفل ضمان النزاهة والشفافية.

واستكمل أن الهيئة الوطنية للانتخابات مارست سلطاتها بشكل واسع وواضح، مشيرًا إلى قرارها بإلغاء 19 دائرة انتخابية، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تطبيق القانون وضمان نزاهة العملية.

ولفت إلى أن المرشحين أدّوا دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار العملية الانتخابية، مردفًا أن المجلس خصص غرفة عمليات تضم عددًا كبيرًا من الباحثين ذوي الخبرات المتراكمة، يشرف عليهم 3 من الأعضاء، لمتابعة مجريات الانتخابات في مختلف الدوائر.

وتابع أن الغرفة تعمل على استقبال تقارير المنظمات الحقوقية والتي لا تقتصر على رصد الملاحظات، بل تقدم توصيات للجهات المعنية بهدف تصحيح أي انتهاكات قد تُسجّل، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية التي تبنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت قوة المنظومة الانتخابية.

وكانت لجان الانتخابات استأنفت عملها اليوم الخميس، في اليوم الثاني من جولة إعادة الـ19 دائرة التي قررت الهيئة الوطنية إعادتها بجانب إعادة دائرة إطسا.