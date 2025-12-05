غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الملكية الجزئية للعقارات إحدى الاستثمارات الجديدة، وتلبي احتياجات المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

وتابع "سعد الدين" عبر برنامج "الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أمس الخميس، أن هذا النوع من الاستثمار يتيح لعدة أفراد المشاركة في ملكية عقار واحد، مما يوفر لهم فرصة للدخول إلى السوق العقارية دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة.

ولفت إلى إمكانية تطبيق فكرة الملكية الجزئية أيضًا في الوحدات السكنية لأغراض محددة، مثل التمتع باستخدام الوحدة لفترات قصيرة سنويًا، كأسبوعين في السنة.

وأكد أن تعزيز هذا النوع من الاستثمار يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، لافتًا اإلى أن الاستثمار في القطاع العقاري أصبح حاليًا اختيارًا آمنًا ومضمونًا بكل المقاييس.