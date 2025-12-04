سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتمنى حسام البدري، مدرب أهلي طرابلس الليبي، العودة لتدريب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن عقله دائما مع الفريق الأحمر.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة النهار: "أحمد الله على فزنا بالكأس اليوم وهو لقب مهم للغاية للجماهير، الجماهير اعتبرت الدوري هو الأعظم في تاريخ النادي وتكلل مجهودنا بالكأس اليوم".

وأضاف: "الفوز يمثل لي الكثير وإضافة لتاريخي، والآن اعتبر أكثر مدرب مصري حقق البطولات في تاريخ البطولات سواء المحلية أو الخارجية مع المريخ أو أهلي طرابلس".

وتابع: "أتمنى العودة لخدمة الأهلي لأن حبي وعشقي له لا يقاس بشيء، وأركز دائمًا على النجاح ولكن قلبي وفكري مع الأهلي دائمًا".

قبل أن ينهي: "أتمنى التوفيق لحسام حسن في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب، وننتظر أن يحقق المنتخب شيء جيد".