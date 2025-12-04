يتمنى حسام البدري، مدرب أهلي طرابلس الليبي، العودة لتدريب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن عقله دائما مع الفريق الأحمر.
وقال البدري في تصريحات عبر قناة النهار: "أحمد الله على فزنا بالكأس اليوم وهو لقب مهم للغاية للجماهير، الجماهير اعتبرت الدوري هو الأعظم في تاريخ النادي وتكلل مجهودنا بالكأس اليوم".
وأضاف: "الفوز يمثل لي الكثير وإضافة لتاريخي، والآن اعتبر أكثر مدرب مصري حقق البطولات في تاريخ البطولات سواء المحلية أو الخارجية مع المريخ أو أهلي طرابلس".
وتابع: "أتمنى العودة لخدمة الأهلي لأن حبي وعشقي له لا يقاس بشيء، وأركز دائمًا على النجاح ولكن قلبي وفكري مع الأهلي دائمًا".
قبل أن ينهي: "أتمنى التوفيق لحسام حسن في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب، وننتظر أن يحقق المنتخب شيء جيد".