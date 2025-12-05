إلهام شاهين تشيد على فيلم giant وأداء بطله أمير المصري

أشادت الفنانة إلهام شاهين، على فيلم giant أو "العملاق" وعلى اداء بطله الفنان أمير المصري.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع فيسبوك: "فيلم الافتتاح بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قصة نجاح الملاكم العربي العالمي نسيم حميد، قصه ملهمه للشباب الطموح الموهوب، سعدت جدا إن بطل الفيلم هو الفنان المصري أمير المصري، مع النجم الكبير بيرس بروسنان بطل أفلام جيمس بوند في دور إنساني مليء بالشجن والمشاعر العميقة".

وتابعت: "مبروك لأمير، دور صعب يتطلب مهارات خاصة، أديته بسلاسه وثقة، برافو جدا، فخورين بك، نجاح كبير بإذن الله ومستقبل مشرق".

يذكر أن فيلم giant عٌرض مساء أمس كفيلم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو من إخراج البريطاني-الهندي روان أثالي، وبطولة أمير المصري الذي يجسّد رحلة الملاكم البريطاني-اليمني الشهير الأمير نسيم "ناز" حامد، من طفولة متواضعة في شيفيلد إلى أن أصبح أحد أبرز أبطال العالم في الملاكمة، ويُبرز العمل علاقته القوية بمدرّبه الإيرلندي بريندان إنجل، الذي لعب دورًا حاسمًا في نجاحه، إلى جانب ما واجهه من عنصرية وكراهية بسبب أصوله العربية ودينه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.