الجمعة 5 ديسمبر 2025
ضبط 11 متهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمحافظتي الجيزة والقاهرة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 1:33 م | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 1:33 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 6 رجال و5 سيدات لـ5 منهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتبين بصحبة المتهمين 9 أحداث من المعرضين للخطر حال بيعهم السلع بشكل إلحاحي والتسول؛ وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

