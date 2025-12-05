سي إن إن: الجيش الأمريكي شكل أول سرب طائرات انتحارية مستوحاة من التكنولوجيا الإيرانية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الجيش الأمريكي شكل أول سرب طائرات بدون طيار (درون) هجومية أحادية الاتجاه في الشرق الأوسط، مستخدمًا طائرات بدون طيار مستوحاة من التصميم والتكنولوجيا الإيرانية مباشرةً.

وأضافت "سي إن إن" أن ذلك جاء بعدما واجه الجيش الأمريكي هجمات متواصلة بطائرات بدون طيار من إيران ووكلائها على مدار العامين الماضيين.

كيف تعمل؟

بحسب الشبكة الأمريكية، يخضع السرب لسيطرة فرقة عمل شكلتها القيادة المركزية الأمريكية قبل أشهر قليلة، وهي فرقة عمل "ضربة العقرب"، وسيستخدم طائرات بدون طيار تُسمى نظام الهجوم القتالي بدون طيار منخفض التكلفة، أو طائرات لوكاس.

وقال مسئول دفاعي أمريكي إن طائرات لوكاس صُممت بعد أن أجرى المطورون هندسة عكسية لطائرة "شاهد" بدون طيار من إيران، والتي استولت عليها الولايات المتحدة قبل بضع سنوات.

كما استخدمت روسيا طائرات "شاهد" بدون طيار في هجماتها على أوكرانيا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، خلال بيان، يوم الأربعاء، أن "طائرات لوكاس بدون طيار التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية تتمتع بمدى واسع وهي مصممة للعمل بشكل مستقل.. ويمكن إطلاقها بآليات مختلفة تشمل المنجنيقات، والإقلاع بمساعدة الصواريخ، وأنظمة أرضية ومركبات متحركة".

وليس من الواضح تحديدًا أين سيتمركز السرب في الشرق الأوسط، وقد عمل الجيش الأمريكي بجهد كبير في الأشهر الأخيرة لتطوير قدراته في مجال الطائرات بدون طيار، حيث هيمنت هذه الطائرات على الحروب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.

على سبيل المثال، هاجمت إيران ووكلاؤها القواعد الأمريكية في المنطقة لأشهر في أعقاب غزو حماس لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأسفر هجوم على موقع عسكري في الأردن عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وفي الوقت نفسه، أطلقت جماعة الحوثيين طائرات بدون طيار وصواريخ بشكل متواصل على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي عام 2024، أطلقت إيران ما يقرب من 170 طائرة بدون طيار إلى جانب أكثر من 120 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل، وقد أُسقطت جميعها تقريبًا، اعترضت القوات الأمريكية 70 طائرة بدون طيار وثلاثة صواريخ باليستية ليلة الهجوم؛ ونال طياران أمريكيان وسام النجمة الفضية تقديرًا لجهودهما خلال المهمة.

تركيز على أنظمة الدقة

واعترف المسئول الدفاعي الأمريكي لشبكة "سي إن إن" بأن تركيز الولايات المتحدة على أنظمة الدقة الأكبر حجماً والأكثر تكلفة "يضع قواتنا في وضع غير مؤات" ضد الأنظمة الرخيصة مثل الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إيران، مضيفا: "لكننا الآن نقلب الأمور".

ورفض المسئول الإفصاح عن عدد الطائرات بدون طيار التي يمتلكها السرب الجديد في الشرق الأوسط في ترسانته، قائلاً فقط إن هناك "الكثير" وسيأتي المزيد.

وأوضح المسؤول أن تكلفة الطائرة بدون طيار الواحدة تبلغ حوالي 35 ألف دولار، وهو سعر زهيد نسبيًا مقارنةً بأنظمة الأسلحة الأمريكية الأخرى.

وأشار المسئول إلى أن طائرة "شاهد" الإيرانية بدون طيار التي استولت عليها الولايات المتحدة قبل بضع سنوات تضررت في ذلك الوقت، وعملت مجموعة من الشركات الأمريكية على إجراء هندسة عكسية لها وتطوير طائرة "لوكاس" بدون طيار بناءً على ما توصلوا إليه.

وأضاف المسئول أن المجموعة العسكرية التي ساعدت في قيادة تطوير الطائرات بدون طيار، وهي فرقة عمل "سكوربيون سترايك"، تضم ما يقرب من عشرين فردًا بقيادة أفراد من قيادة العمليات الخاصة المركزية، وليس جميع هؤلاء الأفراد موجودين في الشرق الأوسط.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في بيان الأربعاء: "هذه الفرقة الجديدة تُهيئ الظروف لاستخدام الابتكار كرادع".