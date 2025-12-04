أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة

استنكر نادي أهلي بنغازي الليبي الأحداث التي أدت لتأجيل مباراته أمام أهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا، الذي كان مقررا له، مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة.

قال النادي الليبي في بيان رسمي "تعرب إدارة نادي الأهلى عن استنكارها الشديد ورفضها الكامل لما شهدته مباراة نهائي مسابقة الكأس من تقصير كارثي وفشل تنظيمي غير مسبوق أدى إلى إلغاء المباراة رغم حضور الفريقين وطاقم التحكيم المصري إلى أرضية الملعب في الموعد المحدد".

أضاف البيان "بعد أداء لاعبي الفريقين عمليات الإحماء الأولى، تفاجأنا بقرار تأجيل المباراة بحجة عدم جاهزية القناة الناقلة ليتم تحديد موعد جديد عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، ورغم احترامنا للقرار والاستعداد من جديد عبر إحماء ثان، إلا أن الفريقين فوجئا بعدم توفر تقنية القار، في مشهد صادم يسيء المصداقية المنافسة ويكشف حجم الإرباك والفوضى داخل المنظومة المنظمة للمباراة".

تابع "لقد قضت الأطقم الفنية والإدارية واللاعبون أكثر من خمس ساعات في أرجاء الملعب بلا سبب منطقي، في الوقت الذي قام فيه اتحاد الكرة بتحصيل كافة الرسوم المالية الخاصة بالحكام، وتقنية الفار، وإيجار الملاعب، بينما تكبد الناديان مصاريف الإقامة والتنقل في دولة مصر دون أن تجرى المباراة كما ينبغي".

واصل أهلي بنغازي "بناء عليه، يحمل نادي الأهلي المسؤولية الكاملة لكل من عبد المولي المغربي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، وفوزي اجعودة النائب الأول للرئيس، وعبد الله الشحومي رئيس لجنة تنظيم المسابقات، وذلك نتيجة الإصرار غير المبرر على إقامة النهائي دون الحد الأدنى من التنسيق والجاهزية، منذ تواصلهم مع إدارة النادي عقب مباراة المنتخب الوطني أمام فلسطين".

وختم بيانه بإن استمرار هذا الفشل الإداري والتنظيمي يجعل الحل الوحيد هو عقد جمعية عمومية عاجلة لإسقاط الاتحاد وإنقاذ ما تبقى من كرة القدم الليبية وإعادتها إلى مسارها الصحيح مجلس إدارة النادي الأهلي.