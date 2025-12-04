كشفت تقارير إعلامية الموقف الحقيقي لنادي إنتر ميامي بشأن إمكانية ضم النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط أحاديث متزايدة عن احتمالية لم شمله بزميله السابق ليونيل ميسي بعد سنوات من الشراكة في برشلونة وباريس سان جيرمان.

نيمار، البالغ من العمر 33 عامًا، عاد هذا العام إلى فريق طفولته سانتوس سعيًا لاستعادة مستواه ولياقته البدنية بعد تجربة غير موفقة مع الهلال السعودي، وهي فترة وُصفت بأنها إحدى أسوأ مراحل مسيرته بسبب الإصابات المتكررة وتراجع مشاركاته.

غير أن عودته للبرازيل لم تحقق النقلة المنتظرة، إذ إن عقده الحالي مع سانتوس ينتهي في ديسمبر 2025، فيما تبدو إمكانية تمديده ضعيفة للغاية.

ومع إعلان الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اعتزال اللعب بنهاية موسم 2025 مع إنتر ميامي، ازدادت التكهنات بشأن محاولة النادي الأمريكي ضم نيمار ليكون ثالث عناصر الجيل الذهبي لبرشلونة الذين ينضمون إلى ميسي في الدوري الأمريكي.

لكن صحيفة Sport الإسبانية أكدت أن إدارة إنتر ميامي لا تضع نيمار ضمن أولوياتها في الوقت الحالي، وأن النادي لا يفكر بجدية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقرير، فإن مسؤولي النادي يفضلون التركيز على تدعيم الخط الخلفي بصفقات دفاعية، مع وضع خطط طويلة الأمد لهيكلة الفريق بعد اعتزال عدد من لاعبيه المخضرمين.

ورغم أن فكرة انضمام نيمار قد تثير حماسة جماهير إنتر ميامي، خصوصًا بالنظر إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعه بميسي، فإن النادي يرى أن احتياجاته الفنية الحالية تكمن في الخط الدفاعي، وليس في إضافة نجم هجومي جديد، خصوصًا مع عدم استعادة نيمار لكامل جاهزيته البدنية منذ إصاباته المتلاحقة في السنوات الأخيرة.

ويبقى مستقبل النجم البرازيلي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل فشل تجربته الأخيرة وتردد سانتوس في تجديد عقده، ما قد يدفعه للبحث عن محطة جديدة خلال عام 2025 سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى العودة إلى الخليج، بينما يواصل إنتر ميامي رسم خططه وفق أولويات فنية تتجاوز مجرد ضم الأسماء الكبرى.