قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النجاح في انتخابات مجلس النواب 2025، يكون بالفوز بغالبية أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في صندون الانتخابات، وليس بعدد "اللايكات" التي يحصل عليها المرشح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ممدوح، في مداخلة هاتفية خلال تغطية قناة "الحياة" لانتخابات مجلس النواب 2025، مساء الأربعاء، أنه لا مقارنة بين عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعملية التوصيت في الانتخابات البرلمانية، التي ترتبط بدائرة انتخابية محددة، وعدد مواطنين يحق لهم التصويت، مردفا: "مش متابعينك اللي موجودين في محافظات مصر هما اللي هينزلوا يصوتوا لك".

وأشار إلى أهمية قدرة المرشح على التحليل الواقعي والتأثير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، وليس من أمام الشاشات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن عددًا منهم لا يستطيعون تقدير الحجم الفعلي لناخبيهم داخل الدوائر الانتخابية، وفق قوله.

وأكد أن المرشح بحاجة لقياس الوزن النسبي لمختلف الشرائح العمرية والفئات السكانية، موضحًا أهمية اختلاف الخطاب والأسلوب الانتخابي حسب الحالة، فـ"لكل مقام مقال.. وعلى قدر المخاطب".

وانتقد ظهور المرشحين في بثوث مباشرة والقول بأن هناك "فساد وشراء أصوات"، قائلا إن النائب عليه تحديد دوره المُشكل لقواعد الشارع، ونقاط التواصل مع المسوقين.

وتابع أن هناك مرشحين ينجحون من المرة الأولى وهم لا يملكون أي فكرة عن إدارة منصات التواصل الاجتماعي، ولا يحملون هواتف ذكية؛ لارتباطهم بالمواطنين داخل دوائرهم الانتخابية، مردفا: "كثير ممن يتابعون منصات التواصل الاجتماعي يكتفون بالتعليق ولا يذهبون للصناديق".