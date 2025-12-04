ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتهرب من الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار عبر إثارة المشكلات والاشتباكات، ومنها ما حدث اليوم، في مدينة رفح الفلسطينية، وقصف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأضاف رشوان، في لقاء لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المرحلة الثانية تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتعيين لجنة فلسطينية لإدارة القطاع، إضافة إلى إعادة الإعمار، ونشر قوة لحفظ الاستقرار.

ونوه أن نتنياهو يشكّل الآن تحالفه الجديد، لخوض سنة انتخابية إما مبكرة في الربيع القادم، أو في موعدها بالخريف، لذلك يتحجج بأشياء كثيرة، ويثير مشكلات وآخرها المزاعم بالاتفاق مع مصر على فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين.

واعتبر أن نتنياهو لا يوجد أمامه وقت طويل؛ لأن الإدارة الأمريكية - وعلى رأسها ترامب - لن تصمت كثيراً، وتُعجّل بالدخول في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى الأنباء المتداولة عن حديث واشنطن بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط التي ستدير غزة خلال أسبوعين.

وأكمل: «مصر تعودت على مثل هذه المزاعم، والعبرة ليست بالرد هنا أو هناك، أو أن مصر تنفي أو تثبت، العبرة بما على الأرض، والموقف المصري الذي لم يتحرك مللي متر واحد عن المبادئ الرئيسية التي تعهدت بها القاهرة منذ بداية حرب الإبادة».

وقالت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعودة الفلسطينيين إلى القطاع.

ونوهت المصادر، مساء الأربعاء، أن «عدم تشغيل معبر في الاتجاهين يخالف بشكل صريح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وحذرت من أن «فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس عملية تهجير الفلسطينيين».

وفي وقت سابق، نفى مصدر مصري مسئول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة.

وأضاف المصدر أن أنه إذا تم التوافق على فتح المعبر فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي طبقًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.