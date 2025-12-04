ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام

بدأت النقابات العمالية وأرباب العمل في ألمانيا، مفاوضات جماعية لموظفي القطاع العام في معظم الولايات الاتحادية، وسط خلافات تبدو غير قابلة للتسوية.

وقال رئيس نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، فرانك فيرنيكه، قبيل بدء المحادثات في برلين اليوم الأربعاء، إن الهدف ليس فقط الحصول على تعويضات عن التضخم، بل أيضا زيادة حقيقية في الأجور.

وتتفاوض فيردي ونقابة موظفي الخدمة المدنية مع رابطة "تي دي إل" التي تمثل الولايات الاتحادية في ألمانيا.

وتطالب النقابات العمالية بزيادة في الأجور بنسبة 7%، أو ما لا يقل عن 300 يورو (348 دولارا) شهريا، لموظفي القطاع العام.

ومن المقرر عقد ثلاث جولات من المفاوضات، على أن تعقد الجولة الثالثة في الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل في بوتسدام.

ووفقا لنقابة فيردي، فإن المفاوضات تؤثر على نحو 925 ألف موظف في القطاع العام و1.3 مليون موظف حكومي.