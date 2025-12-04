 تشيلسي يسقط بثلاثية أمام ليدز في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 12:39 ص القاهرة
تشيلسي يسقط بثلاثية أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

الشروق
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 12:26 ص | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 12:26 ص

حقق فريق ليدز يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى ليدز الشوط الأول متقدمًا بثنائية، بعدما افتتح جاكا بيجول التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف أو تانكا الهدف الثاني في الدقيقة 43، وسط تفوق واضح للفريق صاحب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء تشيلسي ونجح بيدرو نيتو في تقليص الفارق، إلا أن كالفيرت لوين أعاد الفارق إلى هدفين لصالح ليدز بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، ليحسم المواجهة لصالح فريقه.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 24 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة محتلًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج.


