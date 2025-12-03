والدة السباح يوسف محمد: 20 حكما كانوا واقفين بيتفرجوا على ابني وهو بيموت

- في ولد قال للحكم اللي واقفة إن ابني غرقان تحت وردت عليه: مفيش حد.. نُط سبقك هيخلص

كشفت فاتن، والدة السباح يوسف محمد، كواليس وفاة ابنها المفاجئة خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاصيل»، المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، مساء الأربعاء، إن ابنها لم يكن يعاني من أي أمراض، وكان بصحة جيدة قبل خوض السباق.

وأشارت إلى أن ابنها خاض السباق الأول واحتل المركز الثاني، لكنها لم تره بعد حصول السباحين على استراحة مدتها 7 دقائق.

وذكرت أن ابنها كان من المفترض أن يشارك بعدها في سباق محاولة تحطيم تتابع، معقبة: «نزل 3 ولاد الميا ورا بعض، ثالث ولد قال للحكم اللي واقفة: (في حد غرقان تحت)، قالت له: (مفيش حد.. نُط سبقك هيخلص)»، بحسب وصفها.

وأضافت: «واقف 20 حكمًا على كل بلوك وكل الإنقاذ واقف، محدش شاف ابني وهو بينزل تحت المياه!»، منوهة أنهم أنقذوا ابنها بعد انتهاء التتابع.

وأكملت وهي مصدومة: «ابني فضل تحت المياه 10 دقائق! فين المنقذين والحكام والمسئولين ولائحة الاتحاد اللي قالت إنهم مسئولين عن سلامة السباحين، إحنا في المدرجات مش شايفين حاجة، والإضاءة سيئة جدًا، لأن كل حكم قاعد عامل مظلة فوقيه.. كل حاجة راحت وطلعوا ابني ميت بعدها بـ10 دقائق من تحت».

وسادت حالة من الحزن العميق في الوسط الرياضي، عقب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وسقط اللاعب في المياه فور انطلاقه في سباق 50 متر ظهر، حيث تدخل المنقذون وطاقم الإسعاف على الفور لإنقاذه، قبل أن يُجرى له الإسعافات الأولية داخل المجمع، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة للاستاد، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالته.

وخيمت أجواء من الصدمة والانهيار على زملاء اللاعب المشاركين في البطولة، بينما عبّر أولياء الأمور عن استيائهم الشديد، محمّلين المسئولين عن البطولة مسئولية الواقعة، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حدث وضمان عدم تكراره.