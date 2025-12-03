الاحتلال: اشتباك مسلح وتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في رفح الفلسطينية

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن «اشتباك مسلح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بين قوات الاحتلال ومسلحين، أطلق خلاله المسلحون صاروخا مضادا للدروع تجاه القوات».

وزعمت المصادر لموقع «واللا» العبري، أن الحادث يشكل «خرقًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى احتمال خروج خلية مسلحة من نفق وفتحها النار بسلاح خفيف قبل إطلاق الصاروخ.

وذكرت التقارير العبرية، أن جيش الاحتلال «تمكن خلال الاشتباك من قتل مسلحين اثنين، كانا قد خرجا من نفق في رفح خلال تبادل إطلاق النار، فيما ثبّت مسلح ثالث من منطقة مجاورة عبوة ناسفة على مركبة عسكرية من نوع نمر».

وأفادت منصات للمستوطنين عبر تطبيق «تليجرام»، بإصابة جنديين بجروح خطيرة بعد استهدافهم من قبل مسلحين في رفح.

وردت قوات الاحتلال بشن هجمات شرق رفح، وأطلقت مروحيات قتالية النار باتجاه المناطق التي يُعتقد أن المسلح الثالث فر إليها.