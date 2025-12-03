الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة (إيتيرنيتي سي)

قال الحوثيون إنهم أطلقوا سراح طاقم السفينة "إيتيرنيتي سي" الذين كانوا يحتجزونهم منذ الهجوم على السفينة في يوليو في البحر الأحمر.

وقال الحوثيون، اليوم الأربعاء، عبر قناة المسيرة الفضائية التابعة لهم، إن سلطنة عمان تسلمت البحارة ويتم نقلهم من السلطنة.

ولم تعلن عمان على الفور إطلاق سراح البحارة. ومع ذلك فقد هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عقد من الزمن.

وكانت الفلبين قد قالت أمس الثلاثاء إنها تتوقع الإفراج عن البحارة الفلبينيين الذين يحتجزهم الحوثيون منذ الهجوم.