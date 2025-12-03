الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن وفدا من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين: "في الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وفد من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق؛ تأكيدا على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرارها".

وأكدت إدارة الإعلام، أن "وفد مجلس الأمن الدولي يمثّل كل أعضاء المجلس، حيث يمثل إجماعا لأول مرة منذ 14 عاماً حول قضايا الجمهورية العربية السورية".

وتُعتبر زيارة سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي أول زيارة رسمية من نوعها إلى سوريا ضمن جولة تشمل أيضاً لبنان.